Okposo sa stal 20. kapitánom v histórii Buffala Sabres

Buffalo 9. októbra (TASR) - Americký hokejový útočník Kyle Okposo sa stal 20. kapitánom v histórii klubu Buffalo Sabres. Jeho asistentmi budú obranca Rasmus Dahlin a útočník Zemgus Girgensons. Vo funkcii nahradil Jacka Eichela, ktorý nosil "céčko" v troch sezónach v rokoch 2018-2021.



Meno nového kapitána "šablí" oznámil generálny manažér Kevyn Adams. Okposo sa ním stal v poslednej sezóne svojho sedemročného kontraktu, ktorý podpísal ako voľný hráč 1. júla 2016. "Úprimne povedané, tá zmluva je za viac peňazí, než som si myslel, že niekedy zarobím. Od začiatku to vo mne vytvorilo pocit povinnosti voči tejto organizácii. Byť kapitán tímu je pre mňa veľká česť. Chcem, aby Sabres uspeli. Viem, aké ťažké to bolo pre našich fanúšikov v uplynulých rokoch," poznamenal Okposo, ktorý tým pripomenul 11-ročnú sériu Buffala bez účasti v play off.



Okrem dvadsiatky stabilných kapitánov bolo v histórii Sabres ďalších 11 hráčov, ktorí nosili kapitánske "C." Patrí k nim aj bývalý slovenský útočník Miroslav Šatan, ktorý bol kapitán tímu v októbri 2003 po tom, čo vtedajší tréner Buffala Lindy Ruff zaviedol rotáciu funkcie kapitána.