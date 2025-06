Okruh favoritov na ME do 21 rokov je široký, titul obhajujú Angličania

Na snímke zľava tréner Dánska Steffe Hojer, tréner Francúzska Gérald Baticle, tréner Rumunska Daniel Pancu, tréner Slovenska Jaroslav Kentoš, tréner Holandska Michael Reiziger, tréner Portugalska Rui Jorge, tréner Gruzínska Ramaz Svanadz, tréner Poľska Adam Majewski, tréner Nemecka Antonio Di Salvio, tréner Anglicka Lee Carsley, tréner Španielska Santi Denia, tréner Slovinska Milenko Ačimovič, tréner Fínska Mika Lehkosuo, asistent trénera Talianska Matteo Brighi, tréner Česka Jan Suchopárek a asistent Ukrajiny Volodymyr Ezerzkij pózujú na spoločnej fotografii po žrebe majstrovstiev Európy 2025 vo futbale do 21 rokov v utorok 3. decembra 2024 v Bratislave. Foto: TASR/AP

Bratislava 9. júna (TASR) - Tohtoročné futbalové majstrovstvá Európy hráčov do 21 rokov na Slovensku nemajú hlavného favorita na celkový triumf. Okruh ašpirantov na zlato je mimoriadne široký a spomedzi 16 účastníkov ho tvoria tradične silné výbery Španielska, Nemecka, Francúzska a v neposlednom rade aj obhajcovia titulu Angličania. Zabudnúť netreba ani na Taliansko, ktoré sa s piatimi prvenstvami delí o pozíciu najúspešnejšieho mužstva tohto podujatia spolu so Španielmi.Výbery všetkých krajín prinesú do ôsmich slovenských miest najlepších mladých hráčov, akých v súčasnosti majú. Chýbať podľa očakávaní budú viacerí futbalisti, ktorí hrou „prerástli“ svojich rovesníkov v tejto vekovej kategórii. Do tejto skupiny hráčov nepochybne patrí hneď niekoľko Španielov. Na turnaji sa budú musieť zaobísť najmä bez 17-ročného supertalentu Laminea Yamala, ktorý udivuje svojou hrou celý futbalový svet a patrí medzi úzky okruh ašpirantov na zisk Zlatej lopty. Nepochybnou stratou bude pre Španielsko aj neúčasť obrancu Paua Cubarsiho a stredopoliarov Pedriho s Gavim, ďalších prospektov slávnej barcelonskej akadémie La Masia. Napriek vymenovaným absenciám má španielsky výber mimoriadnu kvalitu. Hneď na úvod turnaja budú chcieť zaskočiť favorita Slováci na Tehelnom poli v Bratislave.Najvyššie ambície má aj Anglicko, ktoré pred dvoma rokmi oslavovalo po víťazstve 1:0 nad Španielskom. V nominácii trénera Lee Carsleyho je krídelník Harvey Elliot, ktorý bol aj pri zisku zlata v roku 2023. Tentoraz by mal patriť medzi ťahúňov anglickej ofenzívy. V zadných radoch bude lídrom Tino Livramento, krajný obranca s trhovou hodnotou 40 miliónov eur. „Albion“ preukázal svoju silu v kvalifikačnom cykle, v ktorom strelil najviac gólov (41) spomedzi všetkých 52 tímov.Hneď v skupinovej fáze absolvujú Angličania v „béčku“ náročnú konfrontáciu s Nemeckom, ktoré na predošlom záverečnom turnaji pred dvoma rokmi „vybuchlo“. Nemci sa stretli v základnej skupine práve s Angličanmi a rovnako ako tomu bude teraz, tak aj s Čechmi. Nemecký výber získal vtedy iba jediný bod a prekvapivo obsadil poslednú priečku v skupine. Trojnásobný majster Európy v tejto vekovej kategórii tak má extra motiváciu napraviť svoje zlyhanie. V podobnej pozícii sú aj Francúzi, ktorí stroskotali už vo štvrťfinále na uplynulých dvoch turnajoch. Navyše svoju silnú základňu nedokázali nikdy zúročiť natoľko, že by získali trofej na „dvadsaťjednotkách“. Prehovoriť do boja o celkové prvenstvo môžu aj krajiny povestné výchovou kvalitných mladých hráčov ako Portugalsko či Holandsko.Okrem kvalitného hráčskeho obsadenia bude pod drobnohľadom aj organizačná úroveň turnaja. Slovensko hostí totiž záverečný turnaj vo formáte so 16 tímami premiérovo ako jediná hostiteľská krajina. V dobrom svetle sa tak budú chcieť ukázať v ôsmich mestách (Bratislava, Trnava, Dunajská Streda, Nitra, Trenčín, Žilina, Košice a Prešov). Slovensko má skúsenosti s organizáciou významného podujatia spred 25 rokov. V roku 2000 vtedy dokráčali zverenci trénera Dušana Radolského na turnaji ôsmich tímov do semifinále. Napokon odišli bez cenného kovu, keďže najskôr podľahli Anglicku a v súboji o bronz aj Španielsku. Bol pri tom aj bývalý slovenský reprezentant Vratislav Greško, ktorý je na tohtoročnom turnaji v pozícii ambasádora. Počas decembrového žrebu základných skupín vyjadril presvedčenie, že šampionát „bude skvelou reklamou pre Slovensko“.