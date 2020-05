Oktagon Underground odštartuje 16. mája

Praha 3. mája (TASR) - Zápasy organizácie miešaných bojových umení Oktagon v rámci projektu Underground odštartujú v sobotu 16. mája o 20.00 h. Česká vláda povolila od 11. mája športové podujatia s maximálnym počtom 100 ľudí.



Oktagon Underground je na programe v štyroch hmotnostných kategóriách mužov (70, 80, 90, 100 kg) a jednej váhe žien (61 kg). Pyramídy budú rozdelené na slovenskú a českú skupinu, ich víťazi sa stretnú v medzištátnom finále. Súboje budú exhibičné, nezapočítajú sa do oficiálnych bilancií.



"Pokiaľ je od 11. mája povolené organizovať športové akcie, my rozbehneme UNDERGROUND 16. mája, vďaka čomu sa dá do pohybu odvetvie, do ktorého v priebehu siedmich týždňov nasypeme 5 až 7 miliónov korún. Budeme sa snažiť maximálne dbať na bezpečnosť a zdravie všetkých, čo je, samozrejme, najdôležitejšie. Rovnako dôležité je, aby všetci títo ľudia mali nejakú prácu a mohli aspoň nejakým spôsobom ďalej pokračovať vo svojich životoch. V neposlednom rade nás teší, že desaťtisícom ľudí zlepšíme náladu," vyhlásil promotér a spolumajiteľ najväčšej organizácie MMA v Česku a na Slovensku Ondřej Novotný v tlačovej správe.



Všetky turnaje projektu Underground bude možné sledovať každú sobotu od 20.00 h prostredníctvom platených pay-per-view (PPV) on-line prenosov na doméne oktagon.tv.