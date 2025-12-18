< sekcia Šport
Okuliar a Studenič skórovali vo švédskej lige, Cehlárik asistoval
Pre Okuliara to bol 10. gól v sezóne, pre Studeniča štvrtý.
Autor TASR
Štokholm 18. decembra (TASR) - Slovenskí hokejisti Oliver Okuliar a Marián Studenič sa gólovo presadili v 27. kole švédskej ligy. Okuliar prispel k víťazstvu svojho tímu AIK Skeleftea na ľade Timry 3:1, Studenič sa v drese Färjestadu presadil proti Örebru dokonca dvakrát a pridal aj asistenciu. Jeho tím zvíťazil 4:2.
Bodoval aj Peter Cehlárik v drese Leksandu, pripísal si asistenciu, ale jeho tím prehral doma s Malmö po nájazdoch 2:3.
