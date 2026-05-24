Okuliar chce narodeninový darček aj pre trénera: Bolo by to skvelé
V sobotu síce prehrali s Českom 2:3, no tréneri ich za výkon pochválili.
Autor TASR
Fribourg 24. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti vstúpia do nedeľňajšieho zápasu proti Kanade s cieľom nielen získať cenné body v boji o postup do štvrťfinále, ale zároveň tým pripraviť narodeninový darček pre trénera Vladimíra Országha. V rovnaký deň má sviatok aj útočník Oliver Okuliar, ktorý si na dobrovoľnom rozkorčuľovaní doprial tréning navyše. „Som na to zvyknutý zo Švédska. Potrebujem si vyskúšať ľad aj streľbu. Vo Švédsku sme chodili pravidelne všetci,“ prezradil 26-ročný krídelník.
Slovákov čakal v sobotu od 20.20 zápas proti Kanade, v ktorom mohli spečatiť postup do štvrťfinále. Aby získali postupovú definitívu ešte pred záverečný zápasom v skupine proti Švédsku (v utorok od 16.20), museli zdolať favorizovanú Kanadu. V sobotu síce prehrali s Českom 2:3, no tréneri ich za výkon pochválili. Radi by naň nadviazali aj proti Kanade, ktorej by radi pripravili prvú prehru na MS vo Fribourgu. Pre Okuliara, aj 49-ročného Országha by to bol ideálny darček k narodeninám. „Už včera som spoluhráčom vravel, že by sme si mohli dopriať darček pre seba a aj pre trénera. Bolo by to skvelé. Nepozeráme sa však tak na to. Určite niečo vypíšem na tabuľu. Dúfam, že chalani budú hladní po úspechu. Sme spolu už niekoľko týždňov a vidím, že sa zlepšujeme každým zápasom,“ poznamenal Okuliar.
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák /
