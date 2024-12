Okuliar dal dva góly, bodoval aj Sýkora, Dvorský si natiahol sériu

New York 15. decembra (TASR) - Slovenský útočník Oliver Okuliar zažiaril v nižšej zámorskej hokejovej súťaži AHL. Dvoms gólmi zariadil víťazstvo Charlotte 2:1 na ľade Hershey.



Hráč Floridy Panthers strelil svoj piaty a šiesty gól v sezóne, zaznamenal aj plusový bod, tri strely a stal sa prvou hviezdou zápasu.



Skóroval aj Adam Sýkora (NY Rangers), ktorý štvrtým gólom v zápase otvoril skóre a jeho Hartford zdolal Laval 4:2. Bol to jeho štvrtý presný zásah v sezóne, prvý od 10. novembra. Sýkora mal aj plusový bod a tri strely.



V ôsmom zápase za sebou bodoval Dalibor Dvorský (St. Louis Blues), keď zaznamenal deviatu asistenciu v sezóne. Jeho Springfield napokon prehral na ľade Wilkes-Barre 4:5 po predĺžení. Dvorský mal štyri strely na bránku a plusku. S 19 bodmi (10+9) je Dvorský, ktorý by mal posilniť Slovensko na blížiacich sa MS juniorov v Ottawe, stále najproduktívnejší hráč Thunderbirds.



Ďalší slovenskí hokejisti Pavol Regenda, Samuel Honzek a Šimon Nemec nebodovali.