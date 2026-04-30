Štvrtok 30. apríl 2026Meniny má Anastázia
Okuliar dal vo 4. finále dve asistencie, Skelleftea má titul na dosah

Na snímke Oliver Okuliar. Foto: TASR

Dvadsaťpäťročný slovenský útočník má po 14 stretnutiach play off na konte 12 bodov za štyri góly a osem asistencií.

Autor TASR
Štokholm 30. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Oliver Okuliar sa dvomi asistenciami podieľal na víťazstve AIK Skelleftea na ľade Rögle BK 3:2 vo štvrtom dueli finále play off švédskej SHL. Hostia tak vedú 3:1 na zápasy a od titulu ich delí jediný krok.

Dvadsaťpäťročný slovenský útočník má po 14 stretnutiach play off na konte 12 bodov za štyri góly a osem asistencií. Piaty finálový súboj je na programe v sobotu 2. mája na ľade Skelleftey.
