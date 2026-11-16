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Okuliar naštartoval gólom svoj tím, Chromiak s asistenciou

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Na snímke Oliver Okuliar. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Nočné zápasy nižšej zámorskej súťaže AHL priniesli dve priame konfrontácie slovenských hokejistov.

Autor TASR
New York 16. novembra (TASR) - Nočné zápasy nižšej zámorskej súťaže AHL priniesli dve priame konfrontácie slovenských hokejistov. Útočník Oliver Okuliar v presilovke poslal svoj tím do vedenia 2:1, Wilkes-Barre/Scranton postupne zväčšoval svoj náskok a napokon zdolal Lehigh Valley 5:2. V drese hostí nebodoval jeho krajan Alex Čiernik.

Asistenciu si pripísal Martin Chromiak v drese Ontaria, keď pripravil spoluhráčovi strelu od modrej a po dorážke sa jeho tím v 51. minúte ujal vedenia 3:2. Hráči farmy Los Angeles napokon zvíťazili nad Coloradom Eagles 4:2. Maroš Jedlička ukončil za hostí duel bez bodu.

Samuel Hlavaj zneškodnil v bránke Toronta Marlies 22 striel, no v 56. minúte inkasoval štvrtý gól a jeho tím prehral s Providence 3:4.
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