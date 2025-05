Okuliar podľa švédskeho denníka Expressen posilní po sezóne Skellefteu

Štokholm 26. mája (TASR) - Švédsky hokejový klub AIK Skelleftea sa podľa tamojšieho denníka Expressen dohodol na zmluve so slovenským útočníkom Oliverom Okuliarom. Dvadsaťpäťročný hráč je v súčasnosti pod kontraktom tímu NHL Florida Panthers. Počas celej sezóny však nedostal priestor v profilige a hrá vo farmárskom mužstve zo Charlotte.



Okuliarov tím čaká semifinále play off AHL, v ktorom sa stretne s kanadským Lavalom. Okuliar v prebiehajúcom ročníku nižšej zámorskej súťaže nazbieral v základnej časti 41 bodov v 69 zápasoch, ďalšie dva pridal v ôsmich súbojoch vyraďovačky. Dvojcestnú zmluvu s „pantermi“ podpísal vlani na jar po druhej vydarenej sezóne v drese českého klubu Mountfield Hradec Králové.



Vo švédskej najvyššej súťaži SHL pôsobili v sezóne 2024/25 spolu traja Slováci. Dvojica útočníkov Marek Hrivík a Peter Cehlárik si obliekala dres Leksandu, krídelník Marián Studenič hrá za BK Färjestad. Posledný menovaný bol so 44 bodmi (14+30) na 10. mieste v bodovaní hráčov v základnej časti.