Okuliar postúpil so Charlotte do finále Východnej konferencie

New York 22. mája (TASR) - Slovenský hokejista Oliver Okuliar postúpil so svojím tímom Charlotte Checkers do finále Východnej konferencie AHL. Checkers zvíťazili v noci na štvrtok v treťom dueli finále Atlantickej divízie nad Hershey Bears 6:3 a celú sériu vyhrali hladko 3:0 na zápasy.



Okuliar v stretnutí nebodoval, pripísal si dva strelecké pokusy a mínusový bod. Dvadsaťštyriročný útočník nazbieral v play off zámorskej AHL zatiaľ dva body (1+1) v ôsmich zápasoch. Bears tak neobhája zisk Calderovho pohára, Checkers sa v konferenčnom finále stretnú s Lavalom Rocket alebo Rochestrom Americans. Laval zdolal v noci Rochester 4:1 a v sérii vedie 2:1 na zápasy. V drese Rocket opäť chýbal slovenský útočník Filip Mešár.