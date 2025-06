Okuliar prispel asistenciou k víťazstvu, Charlotte je krok od postupu

New York 2. júna (TASR) - Slovenský hokejista Oliver Okuliar prispel asistenciou k víťazstvu Charlotte Checkers nad Lavalom Rocketom 5:1 v treťom súboji finále Východnej konferencie AHL. Jeho tím vedie v sérii už 3:0 na zápasy a iba jedna výhra ho delí od postupu do finále play off.



Okuliar asistoval pri piatom góle domácich, v zápase si pripísal aj dva strelecké pokusy a plusový bod. Dvadsaťpäťročný útočník zaznamenal v tohtoročných bojoch o Calderov pohár dva góly a dve asistencie v 11 dueloch. Jeho krajan Filip Mešár za Laval opäť nenastúpil.