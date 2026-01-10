< sekcia Šport
Okuliar prispel gólom a dvoma asistenciami k víťazstvu AIK Skelleftea
Autor TASR
Štokholm 10. januára (TASR) - Slovenský hokejista Oliver Okuliar sa v sobotňajšom dueli švédskej SHL blysol gólom a dvoma asistenciami a výrazne sa tak podieľal na víťazstve AIK Skelleftea nad Växjö Lakers 6:3. Dvadsaťpäťročný krídelník, ktorý nechýba v nominácii SR na olympijský turnaj v Miláne, zvýšil v 32. minúte v presilovke na priebežných 3:0, okrem toho asistoval aj pri druhom a piatom zásahu domácich.
Okuliar nazbieral v tejto sezóne najvyššej švédskej súťaže 14 gólov a 11 asistencií v 25 zápasoch. Bodovo sa presadil aj ďalší slovenský útočník Peter Cehlárik, ktorý si pripísal asistenciu. Jeho Leksand však prehral na ľade lídra tabuľky Frölundy 4:6.
