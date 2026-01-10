Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 10. január 2026Meniny má Dáša
< sekcia Šport

Okuliar prispel gólom a dvoma asistenciami k víťazstvu AIK Skelleftea

.
Na snímke hokejista Oliver Okuliar (Slovensko). Foto: FOTO TASR/SZĽH - Andrej Galica

Okuliar nazbieral v tejto sezóne najvyššej švédskej súťaže 14 gólov a 11 asistencií v 25 zápasoch.

Autor TASR
Štokholm 10. januára (TASR) - Slovenský hokejista Oliver Okuliar sa v sobotňajšom dueli švédskej SHL blysol gólom a dvoma asistenciami a výrazne sa tak podieľal na víťazstve AIK Skelleftea nad Växjö Lakers 6:3. Dvadsaťpäťročný krídelník, ktorý nechýba v nominácii SR na olympijský turnaj v Miláne, zvýšil v 32. minúte v presilovke na priebežných 3:0, okrem toho asistoval aj pri druhom a piatom zásahu domácich.

Okuliar nazbieral v tejto sezóne najvyššej švédskej súťaže 14 gólov a 11 asistencií v 25 zápasoch. Bodovo sa presadil aj ďalší slovenský útočník Peter Cehlárik, ktorý si pripísal asistenciu. Jeho Leksand však prehral na ľade lídra tabuľky Frölundy 4:6.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Starý svetový poriadok umiera, časom vznikne nová architektúra

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima nám ešte ukáže, čo dokáže

OBRAZOM: Takto zasiahla snehová nádielka európske mestá

KOMENTÁR J. HRABKA: Návrat k normálu