Pondelok 23. marec 2026
Okuliar prispel tromi asistenciami k výhre Skelleftey nad Malmöm 4:1

Na snímke Oliver Okuliar. Foto: FOTO TASR/SZĽH - Andrej Galica

Dvadsaťpäťročný útočník sa najprv podieľal v 27. minúte na vyrovnávajúcom góle, v 52. minúte prispel k presnému zásahu na 3:1 a v 59. minúte prihral na gól do prázdnej brány.

Autor TASR
Skelleftea 23. marca (TASR) - Slovenský hokejista Oliver Okuliar si pripísal tri asistencie pri víťazstve Skelleftey 4:1 nad Malmöm v pondelkovom úvodnom stretnutí štvrťfinálovej série play off švédskej SHL. Dvadsaťpäťročný útočník sa najprv podieľal v 27. minúte na vyrovnávajúcom góle, v 52. minúte prispel k presnému zásahu na 3:1 a v 59. minúte prihral na gól do prázdnej brány.
