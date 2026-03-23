Okuliar prispel tromi asistenciami k výhre Skelleftey nad Malmöm 4:1

Skelleftea 23. marca (TASR) - Slovenský hokejista Oliver Okuliar si pripísal tri asistencie pri víťazstve Skelleftey 4:1 nad Malmöm v pondelkovom úvodnom stretnutí štvrťfinálovej série play off švédskej SHL. Dvadsaťpäťročný útočník sa najprv podieľal v 27. minúte na vyrovnávajúcom góle, v 52. minúte prispel k presnému zásahu na 3:1 a v 59. minúte prihral na gól do prázdnej brány.