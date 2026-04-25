< sekcia Šport
Okuliar prispel v 2. finále SHL gólom k triumfu Skelleftey nad Rögle
Pre slovenského reprezentanta to bol štvrtý presný zásah a zároveň desiaty bod (4+6) v prebiehajúcej vyraďovačke. Skelleftea vedie v sérii 2:0.
Autor TASR
Skelleftea 25. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Oliver Okuliar prispel v druhom finálovom zápase play off švédskej ligy (SHL) gólom k víťazstvu AIK Skelleftea nad Rögle BK 5:1. Pre slovenského reprezentanta to bol štvrtý presný zásah a zároveň desiaty bod (4+6) v prebiehajúcej vyraďovačke. Skelleftea vedie v sérii 2:0.