Sobota 25. apríl 2026
Okuliar prispel v 2. finále SHL gólom k triumfu Skelleftey nad Rögle

Na snímke Oliver Okuliar. Foto: TASR

Pre slovenského reprezentanta to bol štvrtý presný zásah a zároveň desiaty bod (4+6) v prebiehajúcej vyraďovačke. Skelleftea vedie v sérii 2:0.

Autor TASR
Skelleftea 25. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Oliver Okuliar prispel v druhom finálovom zápase play off švédskej ligy (SHL) gólom k víťazstvu AIK Skelleftea nad Rögle BK 5:1. Pre slovenského reprezentanta to bol štvrtý presný zásah a zároveň desiaty bod (4+6) v prebiehajúcej vyraďovačke. Skelleftea vedie v sérii 2:0.
