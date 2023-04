Okuliar rozhodol o historickom postupe Hradca Králové

HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové 1:2 pp (0:0, 1:1, 0:0 – 0:1)

Góly: 31. Kalus (MIKUŠ) – 27. Miškář, 79. OKULIAR

/stav série: 3:4, Hradec Králové postúpil do finále/

Praha 15. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Oliver Okuliar rozhodol o historickom postupe hokejistov Hradca Králové do finále českej extraligy. V 19. minúte predĺženia rozhodujúceho siedmeho zápasu strelil víťazný gól na 2:1 na ľade Vítkovíc. Okuliar skóroval v presilovke po vylúčení krajana Patrika Kocha a jeho tím tak vyhral semifinálovú sériu 4:3. O titul zabojuje s obhajcom z Třinca.Prvý gól strelil až v 27. minúte Patrik Miškář, ktorý poslal do vedenia hostí. Súper dokázal pomerne rýchlo odpovedať vďaka presnému zásahu Marek Kalusa v presilovej hre – pri tomto góle asistoval aj Slovák Juraj Mikuš. Ďalší presný zásah nepadol do konca riadneho hracieho času napriek príležitosti hostí v podobe trestného strieľania, ktoré nepremenil Aleš Jergl.Tímy tak opäť absolvovali predĺženie. Zo siedmich zápasov sa nerozhodlo za 60 minút v piatich prípadoch a predošlý duel trval celkovo takmer 139 minút, čo je rekord českej extraligy. Rozhodol ho Dominik Lakatoš, ktorý poslal sériu ešte do Vítkovíc. Tentokrát sa hralo o hodinu kratšie a Okuliar prerušil víťaznú šnúru domácich, ktorí mierili za obratom v sérii – po treťom dueli prehrávali 0:3.