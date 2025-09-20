< sekcia Šport
Okuliar si otvoril strelecký účet, Skelleftea zdolala Linköping
Leksand s kapitánom Petrom Cehlárikom prehral na ľade Rogle 0:4.
Autor TASR
Štokholm 20. septembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Oliver Okuliar pomohol gólom švédskemu tému AIK Skelleftea k víťazstvu 4:0 nad Linköpingom v sobotňajšom stretnutí SHL. Okuliar otvoril skóre v 5. minúte svojím prvým presným zásahom v novom ročníku najvyššej švédskej súťaže.
Leksand s kapitánom Petrom Cehlárikom prehral na ľade Rogle 0:4. Neskóroval ani Färjestad s Mariánom Studeničom, domácej Timre podľahol 0:1.
