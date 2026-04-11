Okuliar si zapísal asistenciu, Skelleftea je krok od finále
Okuliar asistoval pri presnom zásahu na 2:1, ktorý dal v 36. minúte Pontus Johansson.
Autor TASR
Skelleftea 11. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Oliver Okuliar pomohol asistenciou k triumfu tímu AIK Skelleftea na ľade Luley 3:1 v sobotňajšom treťom stretnutí semifinále play off švédskej SHL. Najvyššie nasadený tím po základnej časti tak vedie v sérii 3:0 a je jeden úspešný duel od postupu do finále.
Okuliar asistoval pri presnom zásahu na 2:1, ktorý dal v 36. minúte Pontus Johansson. Išlo tak o víťazný gól. Slovenský reprezentačný útočník má po ôsmich dueloch play off na konte šesť bodov (1+5).
Okuliar asistoval pri presnom zásahu na 2:1, ktorý dal v 36. minúte Pontus Johansson. Išlo tak o víťazný gól. Slovenský reprezentačný útočník má po ôsmich dueloch play off na konte šesť bodov (1+5).