Okuliar skončil v kempe Floridy, klub ho poslal na farmu do Charlotte

Sunrise 1. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Oliver Okuliar nepokračuje v kempe Floridy Panthers. Vedenie klubu NHL ho poslalo spolu s ďalším dvoma hráčmi do farmárskeho tímu Charlotte Checkers v AHL. Úradujúci šampión o tom informoval v utorok na svojom webe.



Okuliar sa už v apríli dohodol s Floridou na ročnom nováčikovskom kontrakte. V predsezónnej príprave dostal šancu v troch stretnutiach, v ktorých si pripísal jeden gól - skóroval v zápase proti Caroline (2:8). Dvadsaťštyriročný krídelník putuje do Charlotte spoločne s ďalšími útočníkmi Ryanom McAllisterom a Wilmerom Skoogom, sezónu tak pravdepodobne začne v nižšej zámorskej súťaži AHL. V kempe Panthers zostalo 39 hráčov - piati brankári, 12 obrancovia a 22 útočníkov.



Slovenský reprezentant si zmluvu s Panthers vyslúžil najmä výbornými výkonmi v českej extralige, kde v minulom ročníku zaznamenal v drese Hradca Králové 45 bodov (24+21) v 52 zápasoch základnej časti. V ôsmich dueloch play off pridal dve asistencie.



V kempoch klubov NHL zostáva už len desať slovenských hokejistov.