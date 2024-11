Okuliar skóroval, bodovali aj Dvorský, Sýkora, Honzek a Nemec

New York 24. novembra (TASR) - Oliver Okuliar strelil svoj tretí gól v nižšej zámorskej súťaži AHL a pomohol hokejistom Charlotte Checkers k víťazstvu 3:2 po nájazdoch na ľade Bridgeport Islanders. V noci na nedeľu bodovali ďalší štyria Slováci.



Okuliar (Florida Panthers) v prvej tretine dorazil puk do bránky a zvýšil na 2:0. Zaznamenal aj plusový bod, štyri trestné minúty za vysokú hokejku a stal sa treťou hviezdou zápasu.



Prvýkrát po návrate do AHL bodoval obranca Šimon Nemec (New Jersey Devils). Vo svojom šiestom zápase po preradení z NHL prispel asistenciou k víťazstvu Uticy nad Rochesterom (5:1).



V Hartforde sa stretli dvaja slovenskí útočníci a obaja zaznamenali po jednej asistencii. Za domácich Wolf Pack nastúpil Adam Sýkora (NY Rangers), za hosťujúci Springfield sa predstavil Dalibor Dvorský (St. Louis Blues) a pomohol Thunderbirds k víťazstvu 4:2.



Asistenciu zaznamenal aj útočník Samuel Honzek (Calgary Flames), ktorého Calgary nestačilo na Tucson a na jeho ľade prehralo 2:6. V drese víťazného tímu sa nepredstavili Miloš Kelemen a Patrik Koch, ktorí údajne smerujú do Európy.



Za San Diego nenastúpil pre chorobu Pavol Regenda (Anaheim Ducks), jeho tím prehral s Ontariom 1:4. V drese víťazného tímu nastúpil Martin Chromiak (Los Angeles Kings), ale nebodoval.