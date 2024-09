Okuliar skóroval, Florida však prehrala v príprave s Carolinou 2:8

prípravné zápasy NHL:



Detroit - Chicago 2:0,

Washington - Columbus 4:8,

Carolina - Florida 8:2 /OKULIAR (Florida) 1+0/,

NY Islanders - New Jersey 5:1,

Dallas - Colorado 4:2,

Minnesota - Winnipeg 8:5,

Vegas - Utah 5:2,

Seattle - Vancouver 3:1

New York 28. septembra (TASR) - Slovenský hokejista Oliver Okuliar sa strelecky presadil v príprave na novú sezónu NHL. Jeho gól však nezabránil prehre Floridy na ľade Caroliny 2:8. V akcii boli v noci na sobotu aj Tomáš Tatar so Šimonom Nemecom v drese New Jersey a Sameul Kňažko z Columbusu.Okuliar v druhej tretine znižoval počas presilovky stav na 1:5. Dvadsaťštyriročný útočník si pripísal aj mínusový bod, dve strely na bránu a dva hity. Celkom odohral 12 minút a 56 sekúnd. Slovenský reprezentant zatiaľ dostal šancu v dvoch prípravných stretnutiach.New Jersey s Tatarom a Nemcom podľahlo New Yorku Islanders 1:5. Obranca odohral 20 minút a 39 sekúnd, pričom nazbieral tri mínusové body a mal dve strely na súperovu bránku. Tatar strávil na ľade 14 minút a 46 sekúnd a zaznamenal rovnako dve strely.Prvý prípravný zápas odohral Kňažko. Jeho Columbus uspel na ľade Washingtonu 8:4. Dvadsaťdvaročný Slovák bol najmenej vyťažovaným obrancom tímu (17:43 min), no zaznamenal štyri plusové body, jednu strelu a jeden hit. Obranca domácich Martin Fehérváry nehral.Brankár Samuel Hlavaj opäť sledoval ako náhradník zo striedačky duel jeho Minnesoty. Hráči Wild uspeli nad Winnipegom 8:5. Medzi žrďami domácich sa predstavil Kanaďan Marc-Andre Fleury. Utah prehral na ľade tímu Vegas Golden Knights 2:5. V drese hostí sa nepredstavili Slováci Miloš Kelemen a Patrik Koch.