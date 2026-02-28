Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 28. február 2026Meniny má Zlatica
< sekcia Šport

Okuliar skóroval v nájazdoch, Studenič asistoval pri výhre Färjestadu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Slovenský útočník Marián Studenič pomohol asistenciou k suverénnemu triumfu Färjestadu nad Växjö 7:1.

Autor TASR
Štokholm 28. februára (TASR) - Slovenský hokejista Oliver Okuliar prispel v sobotňajšom zápase švédskej SHL k víťazstvu Skelleftey na ľade Luley 1:0 po samostatných nájazdoch. V záverečnom rozstrele, v ktorom hostia uspeli 2:0, premenil svoj nájazd. Rozhodujúci nájazd premenil jeho spoluhráč Arvid Lundberg.

Ďalší slovenský útočník Marián Studenič pomohol asistenciou k suverénnemu triumfu Färjestadu nad Växjö 7:1. V závere po uplynutí hracieho času dostal trest do konca zápasu za hrubosť. Studenič má po 46 dueloch na konte 24 bodov za sedem gólov a 17 asistencií.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

J. Hrabko: Pri voľbe poštou sa nedá garantovať tajnosť hlasovania

ZOH 2026