Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 20. december 2025Meniny má Dagmar
< sekcia Šport

Okuliar strelil 11. gól v sezóne, Skelleftea podľahla Linköpingu

.
Na archívnej snímke hokejista Oliver Okuliar (Slovensko). Foto: FOTO TASR/SZĽH - Andrej Galica

Slovenský krídelník skóroval v druhom ligovom zápase za sebou.

Autor TASR
Štokholm 20. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Oliver Okuliar skóroval v sobotňajšom zápase švédskej SHL, v ktorom jeho Skelleftea prehrala s Linköpingom 4:5 po samostatných nájazdoch. Dvadsaťpäťročný útočník premenil v 34. minúte trestné strieľanie a upravil na 4:3 pre domácich, ktorí však tesný náskok neudržali. V záverečnom rozstrele Okuliar svoj nájazdový pokus nepremenil.

Slovenský krídelník skóroval v druhom ligovom zápase za sebou. V prebiehajúcej sezóne najvyššej švédskej súťaže odohral 28 stretnutí, v ktorých strelil 11 gólov a pridal šesť asistencií. Jeho Skelleftea figuruje na druhom mieste tabuľky, na vedúcu Frölundu stráca 12 bodov.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čaká nás na Štedrý deň sneh?

Lídri EÚ sa dohodli na pôžičke pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd

ULICAMI BRATISLAVY: Trojjazyčné mesto: Prešporok - Pozsony - Pressburg

Raši: Ak by sa poslanci správali slušne, etický kódex NRSR by nechýbal