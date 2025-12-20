< sekcia Šport
Okuliar strelil 11. gól v sezóne, Skelleftea podľahla Linköpingu
Slovenský krídelník skóroval v druhom ligovom zápase za sebou.
Autor TASR
Štokholm 20. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Oliver Okuliar skóroval v sobotňajšom zápase švédskej SHL, v ktorom jeho Skelleftea prehrala s Linköpingom 4:5 po samostatných nájazdoch. Dvadsaťpäťročný útočník premenil v 34. minúte trestné strieľanie a upravil na 4:3 pre domácich, ktorí však tesný náskok neudržali. V záverečnom rozstrele Okuliar svoj nájazdový pokus nepremenil.
Slovenský krídelník skóroval v druhom ligovom zápase za sebou. V prebiehajúcej sezóne najvyššej švédskej súťaže odohral 28 stretnutí, v ktorých strelil 11 gólov a pridal šesť asistencií. Jeho Skelleftea figuruje na druhom mieste tabuľky, na vedúcu Frölundu stráca 12 bodov.
Slovenský krídelník skóroval v druhom ligovom zápase za sebou. V prebiehajúcej sezóne najvyššej švédskej súťaže odohral 28 stretnutí, v ktorých strelil 11 gólov a pridal šesť asistencií. Jeho Skelleftea figuruje na druhom mieste tabuľky, na vedúcu Frölundu stráca 12 bodov.