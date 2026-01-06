Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Okuliar zaznamenal dve asistencie, Skelleftea zvíťazila v Leksande 4:3

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Leksandu patrí posledná priečka.

Autor TASR
Štokholm 6. januára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Oliver Okuliar zaznamenal dve asistencie a pomohol k triumfu AIK Skelleftea na ihrisku Leksandu 4:3 vo švédskej najvyššej súťaži. Na strane domácich sa do kanadského bodovania nezapísal slovenský útočník Peter Cehlárik. Skelleftea si pripísala tretí triumf v sérii a je v tabuľke druhá o 11 bodov za Frölundou. Leksandu patrí posledná priečka.
