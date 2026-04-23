Okuliar zaznamenal víťazný gól pri výhre Skelleftey 4:1 v prvom finále
Autor TASR
Skelleftea 23. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Oliver Okuliar strelil víťazný gól AIK Skelleftea pri triumfe nad Rögle BK 4:1 v prvom zápase finále play off švédskej SHL. Dvadsaťpäťročný útočník v 39. minúte počas presilovky tečoval strelu Oscara Lindberga a prekonal brankára hostí. Jeho spoluhráči pridali v tretej tretine ešte ďalšie dva presné zásahy. Pre Okuliara to bol tretí gól a zároveň deviaty bod (3+6) v prebiehajúcej vyraďovačke, odohral v nej 11 zápasov.