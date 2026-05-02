< sekcia Šport
Okuliar získal so Skellefteou titul vo švédskej SHL
Autor TASR,aktualizované
Štokholm 2. mája (TASR) - Slovenský hokejista Oliver Okuliar oslavuje so spoluhráčmi z AIK Skelleftea zisk majstrovského titulu vo švédskej SHL. V piatom dueli finále play off zdolal jeho tím na domácom ľade Rögle BK 7:3 a v celej sérii triumfoval jednoznačne 4:1 na zápasy. Okuliar prispel k sobotňajšiemu víťazstvu dvoma gólmi.
Domáci prehrávali v zápase 0:2, ale ešte v prvej tretine stav vyrovnali a na začiatku druhej časti zásluhou Viktora Grahna viedli 3:2. Potom prišli chvíle slovenského reprezentačného útočníka, ktorý dvoma presnými zásahmi vrátane víťazného poistil vedenie AIK. V závere pridala Skelleftea ešte dva góly do prázdnej bránky.
Skelleftea vybojovala Le Mat Trophy piatykrát v histórii (1978, 2013, 2014, 2024, 2026) a druhýkrát v priebehu troch rokov. Dvadsaťpäťročný Okuliar mal na zisku titulu výrazný podiel, keď bodoval v štyroch z piatich finálových zápasov. Zaznamenal v nich štyri góly a dve asistencie. Slovenský útočník nazbieral vo vyraďovacej časti celkovo 14 bodov (6+8) v 15 dueloch.
