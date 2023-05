Okuliara po chybe podržali spoluhráči: Bol to deň blbec

Riga 14. mája (TASR) - Oliver Okuliar má za sebou zápas, aký podľa jeho slov príde raz za sezónu. Slovenský útočník urobil v sobotnom dueli na MS s Lotyšskom hrubú chybu, ktorú domáci využili, ešte predtým sedel za kuriózny priestupok na trestnej lavici. Pre slovenských hokejistov však napokon všetko dobre dopadlo a po triumfe 2:1 si do tabuľky B-skupiny pripísali prvé tri body.



Bol to pre oba tímy mimoriadne náročný zápas nielen po fyzickej stránke. Lotyši, hnaní búrlivým publikom, chceli a potrebovali bodovať, ale na tribúnach bolo aj veľa Slovákov a po záverečnom hvizde sa mohli tešiť spolu s hráčmi z prvého triumfu na šampionáte. "Bol to určite ťažší zápas po psychickej stránke ako po fyzickej. Každý vedel o čo sa hrá, tímy vedia, kto s kým musí vyhrať a bolo to náročné," povedal Okuliar.



Dvadsaťdvaročný krídelník si po zápase poriadne zhlboka vydýchol, keďže práve po jeho chybe Lotyši vyrovnali na 1:1. Okuliar v obrannom pásme stratil puk a Abols v nájazde prekonal Škorvánka. "V podstate sa mi to nestalo celú sezónu a teraz akurát tu. Ale oklepal som sa z toho. Človek musí myslieť pozitívne. Nestane sa to len mne, ale aj hráčom z NHL. Vidíte, stalo sa, no chalani mi pomohli a bolo to od nich skvelé a je super, že sme tento zápas vyhrali."



V konečnom účtovaní môže mať tento triumf pre Slovákov cenu zlata. Lotyši túžia po postupe zo základnej skupiny a slovenskí hokejisti sú pre nich priamy konkurent. "Bol to dôležitý zápas a aj kľúčový. Každý si to vie vypočítať, sme radi za body," dodal Okuliar.



Slovenský reprezentant mal v zápase ešte jeden moment, na ktorý by najradšej zabudol. Pred gólom na 1:1 si sadol na trestnú lavicu, keďže hral so zlomenou hokejkou a to pravidlá nedovoľujú. "Nevedel som o tom, išiel som do toho buchnúť, chcel som to dostať do stredného pásma. Proste deň blbec. A potom tá chyba, beriem to na seba. Som smutný, že sa toto stalo na MS, ale taký je hokej, s tým sa nedá nič robiť. Nikto mi nič nevyčítal, sám som dobre vedel, že to jednoducho bola chyba ako ´prasa´."



Do súčtu Okuliarových nezdarov je ešte potrebné započítať aj prečíslenie pred jeho trestom. Dopredu sa vyrútil spolu s Chromiakom, ale namiesto strely volil zbytočnú prihrávku, ktorá napokon skončila na korčuliach jeho spoluhráča. "Ak by sa dal vrátiť čas, riešil by som tak, že by som vystrelil bekhendom. Ale lotyšský obranca mi tam ľahol, tak som si ho stiahol a prihral. Mal som sa len otočiť a vystreliť," opísal slovenský útočník moment z druhej tretiny zápasu.