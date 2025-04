Okuliara vyhlásili za hráča týždňa, mal sedem bodov v troch dueloch

New York 21. apríla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Oliver Okuliar získal ocenenie pre hráča týždňa v nižšej zámorskej AHL. V drese Charlotte Checkers nazbieral v troch dueloch celkovo sedem bodov (3+4).



Vo všetkých troch stretnutiach na klziskách súperov v hodnotenom období si 24-ročný Okuliar pripísal viac ako bod. V Hartforde sa na triumfe 3:2 podieľal dvoma gólmi a asistenciou, pod víťazstvo 4:2 na ľade Springfieldu sa podpísal bilanciou 1+1 a týždeň zakončil dvoma asistenciami v ďalšom súboji so Springfieldom (5:0).



Hokejisti Charlotte Checkers obsadili 2. miesto v Atlantickej divízii a postúpili do play off, kde budú mať v prvom kole voľno. Okuliar odohral v základnej časti AHL 69 zápasov a pripísal si 41 bodov (19+22). Vlani podpísal nováčikovský kontrakt s klubom zámorskej NHL Florida Panthers.