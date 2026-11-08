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Okuliarová obsadila šiestu priečku v behu na 2000 m cez prekážky
Okuliarová po finále nebola spokojná.
Autor TASR
Dakar 8. novembra (TASR) - Slovenská atlétka Nina Okuliarová obsadila na olympijských hrách mládeže v Dakare šieste miesto v behu na 2000 m cez prekážky. V nedeľňajšom finále dosiahla čas 6:58,22 min. Víťazkou sa stala Keňanka Abigael Kosgeiová s výkonom 6:30,24, na pódiu ju doplnili Etiópčanka Abera Mekonenová a Elif Celiková z Turecka.
Okuliarová po finále nebola spokojná. „Myslela som si, že to bude aspoň pod 6:50 min., ale nakoniec to bolo 6:58 min. Bolo tu strašne teplo. Na druhej strane som rada, že som tu vôbec mohla bežať,“ povedala 16-ročná členka AK Čadca pre olympic.sk. Jej osobný rekord v tejto disciplíne je 6:48,19 min. z finále ME do 18 rokov v Rieti.
Napriek sklamaniu z výkonu zhodnotila účasť na podujatí v Senegale pozitívne. „Som veľmi šťastná, že som tu mohla byť. Ďakujem trénerovi a všetkým, ktorí ma podporovali. Atmosféra na olympijských hrách mládeže je skvelá, aj keď je tu v Senegale dosť horúco,“ dodala Okuliarová.
Okuliarová po finále nebola spokojná. „Myslela som si, že to bude aspoň pod 6:50 min., ale nakoniec to bolo 6:58 min. Bolo tu strašne teplo. Na druhej strane som rada, že som tu vôbec mohla bežať,“ povedala 16-ročná členka AK Čadca pre olympic.sk. Jej osobný rekord v tejto disciplíne je 6:48,19 min. z finále ME do 18 rokov v Rieti.
Napriek sklamaniu z výkonu zhodnotila účasť na podujatí v Senegale pozitívne. „Som veľmi šťastná, že som tu mohla byť. Ďakujem trénerovi a všetkým, ktorí ma podporovali. Atmosféra na olympijských hrách mládeže je skvelá, aj keď je tu v Senegale dosť horúco,“ dodala Okuliarová.
OH mládeže - atletika:
dievčatá - beh na 2000 m prek. - finále: 1. Abigael Kosgeiová (Keňa) 6:30,24 min., 2. Abera Mekonenová (Etióp.) 6:32,15, 3. Elif Celiková (Tur.) 6:36,99, ..., 6. Nina OKULIAROVÁ (SR) 6:58,22
dievčatá - beh na 2000 m prek. - finále: 1. Abigael Kosgeiová (Keňa) 6:30,24 min., 2. Abera Mekonenová (Etióp.) 6:32,15, 3. Elif Celiková (Tur.) 6:36,99, ..., 6. Nina OKULIAROVÁ (SR) 6:58,22