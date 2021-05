Old Firm pre Rangers, majstri stále neprehrali, posledné derby Browna

Glasgow 2. mája (TASR) - V poradí 425. glasgowské futbalové derby sa stalo v nedeľu korisťou Rangers. Už istý škótsky majster zdolal v rámci 36. ligového kola Celtic 4:1 a potvrdil svoje suverénne postavenie v tabuľke, ktorú vedie už s 23-bodovým náskokom pred mestským rivalom. Pre kapitána Celticu Scotta Browna to bolo posledné Old Firm derby v jeho bohatej kariére, 35-ročný stredopoliar po sezóne po 14-tich rokoch opustí "katolíkov" a posilní Aberdeen.



Celtic hral v Ibrox Parku vyše hodinu s desiatimi hráčmi. Už v 26. minúte krátko po vedúcom góle Rangers rozhodca vylúčil Calluma McGregora, ktorý v priebehu troch minút nazbieral dve žlté karty. Rangers početnú výhodu využili, dvomi gólmi sa na triumfe podieľal Kemar Roofe, po jednom pridali Alfredo Morelos a Jermain Defoe. O jediný presný zásah Celticu sa postaral v 30. minúte Odsonne Edouard.



Rangers dosiahli svoju najvyššiu výhru v derby od roku 2007. Zverenci trénera Stevena Gerrarda v tomto ročníku škótskej Premiership ešte neprehrali, po 36 stretnutiach majú na konte 30 víťazstiev a šesť remíz. Majstrovský titul, ktorým ukončili desaťročnú nadvládu Celticu, si zabezpečili už na začiatku marca. Navyše prvýkrát po 21 rokoch neprehrali s mestským rivalom ani jeden zápas v sezóne v najvyššej súťaži. Do konca ročníka zostáva odohrať už iba dve kolá, Rangers musia svoju nezdolanosť potvrdiť ešte v dueloch s Livingstonom a Aberdeenom.