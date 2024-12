Old Trafford ohrozujú myši, musí prejsť deratizáciou

Manchester 24. decembra (TASR) - Futbalový štadión Manchestru United má problémy s hlodavcami. Ako píše britský bulvárny denník Daily Mail, problém odhalila nedávna hygienická kontrola. Počas inšpekcie našli v klubovom apartmáne, v kiosku a aj v priestoroch tribún stopy po aktivite myší.



Na stupnici používanej na futbalových štadiónoch v Anglicku znížili hygienické hodnotenie Old Traffordu zo štyroch hviezdičiek na dve. United teraz tvrdo pracujú na tom, aby zabezpečili, že v aréne nedôjde k invázii myší. Súčasťou tohto procesu je, že deratizéri budú navštevovať štadión päťkrát týždenne, kým sa problém nevyrieši.



Jedným z vysvetlení problému je poloha Old Trafford. Stojí medzi kanálom a železničnou stanicou. Nepomáhajú mu ani chladné vonkajšie teploty, ktoré spôsobujú, že sa hlodavce presúvajú do tepla. Aréna má navyše kapacitu 74.000 divákov, čo znamená, že sa počas zápasov hromadí veľké množstvo odpadu.