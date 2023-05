Rehák-Štefečeková a Olejnik v Káhire nedosiahli na pódium

Káhira 4. mája (TASR) - Slovenskej strelkyni Zuzane Rehák-Štefečekovej sa nepodarilo vo štvrtok vybojovať pódiové umiestnenie na pretekoch Svetového pohára v Káhire v disciplíne trap. Z kvalifikácie síce postúpila z 8. priečky výkonom 112, no vo finále netrafila z prvých 15 holubov päť a neprešla tak už úvodnou elimináciou. Do elitnej osmičky sa dostal aj Hubert Andrzej Olejnik, no o celkový triumf napokon vo finále nebojoval.



Olejnik podal v kvalifikácii druhý najlepší výkon 120 b. a po rozstrele postúpil do vyraďovacej fázy z 5. priečky. V následnej eliminácii však z prvých 15 holubov netrafil štyri a vo svojej štvorčlennej skupine obsadil posledné miesto. Do boja o medaily postúpili prví dvaja.



Jana Špotáková obsadila konečné 31. miesto, keď zostrelila v kvalifikácii 105 holubov, Emma Kortišová skončila na 48. mieste za 98. V súťaži mužov patrilo Michalovi Slamkovi konečné 22. miesto výkonom 118, Timotej Tóth bol 94. (102) a Daniel Hruška 97. (101). Z triumfu sa medzi ženami tešila Maria Ines Coelho de Barrosová z Portugalska a medzi mužmi Čech Jiří Lipták.