< sekcia Šport
Oliver Okuliar pomohol dvoma gólmi hokejistom AIK Skelleftea
Skelleftea má na konte 21 bodov a patrí jej 3. miesto.
Autor TASR
Štokholm 11. októbra (TASR) - Slovenský útočník Oliver Okuliar pomohol dvoma gólmi hokejistom AIK Skelleftea k triumfu 8:3 nad HV 71 Jönköping v sobotňajšom stretnutí 11. kola švédskej najvyššej súťaže. Presadil sa v 29. minúte na 3:2 a v 52. minúte, keď uzavrel skóre v presilovke. Jeho tím si pripísal tretíkrát za sebou plný bodový zisk.
Skelleftea má na konte 21 bodov a patrí jej 3. miesto. Na vedúcu Frölundu stráca šesť. Jönköping získal sedem bodov a uzatvára tabuľku.
Skelleftea má na konte 21 bodov a patrí jej 3. miesto. Na vedúcu Frölundu stráca šesť. Jönköping získal sedem bodov a uzatvára tabuľku.