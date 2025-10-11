Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Oliver Okuliar pomohol dvoma gólmi hokejistom AIK Skelleftea

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Skelleftea má na konte 21 bodov a patrí jej 3. miesto.

Autor TASR
Štokholm 11. októbra (TASR) - Slovenský útočník Oliver Okuliar pomohol dvoma gólmi hokejistom AIK Skelleftea k triumfu 8:3 nad HV 71 Jönköping v sobotňajšom stretnutí 11. kola švédskej najvyššej súťaže. Presadil sa v 29. minúte na 3:2 a v 52. minúte, keď uzavrel skóre v presilovke. Jeho tím si pripísal tretíkrát za sebou plný bodový zisk.

Skelleftea má na konte 21 bodov a patrí jej 3. miesto. Na vedúcu Frölundu stráca šesť. Jönköping získal sedem bodov a uzatvára tabuľku.
