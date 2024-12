Olmo chce podľa agenta zostať v Barcelone: O inej možnosti neuvažujeme

Barcelona 31. decembra (TASR) - Španielsky futbalista Dani Olmo si praje zostať v FC Barcelona. V utorok to povedal jeho agent, čím ukončil špekulácie ohľadom odchodu 26-ročného stredopoliara do iného klubu.



Olmo prišiel do Barcelony v lete z bundesligového Lipska za 60 miliónov eur. Už vtedy však mala Barcelona problém s jeho registráciou pre finančné pravidlá La Ligy. Napokon sa ho podarilo registrovať len do 31. decembra 2024 s 80 percentami výplaty zraneného obrancu Andreasa Christensena. Najvyššia španielska súťaž následne odmietla žiadosť klubu o predĺženie registrácie do konca sezóny a Katalánci prípad posunuli na súd. Ten však žiadosť klubu zamietol tiež a odvtedy prebiehali špekulácie o Olmovom odchode.



Barcelona sa ešte môže proti rozhodnutiu súdu odvolať, či do utorkovej polnoci zaviesť iné opatrenia, ktoré by registráciu umožnili. Hráčov agent Andy Bara sa najnovšie vyjadril, že Olmo nikam odísť nechce. "O inej možnosti ani neuvažujeme. Dani chce hrať za Barcelonu," citovala Baru agentúra DPA. Olmo, ktorý bol v lete súčasťou víťazného tímu Španielska na ME v Nemecku, odohral za "blaugranas" 15 zápasov, v ktorých strelil šesť gólov.