Olmo figuruje v kádri Barcelony na zápasy Španielskeho superpohára

Barcelona 6. januára (TASR) - Dani Olmo figuruje v kádri FC Barcelona na zápasy Španielskeho superpohára napriek tomu, že Španielska futbalová federácia (RFEF) a vedenie La Ligy zatiaľ zamietli všetky žiadosti klubu o jeho opätovnú registráciu. Tá pôvodná vypršala stredopoliarovi na konci minulého roka.



Olmovej registrácii bránia finančné pravidlá najvyššej španielskej súťaže. Víťaz z ME v Nemecku prišiel do Barcelony v lete z bundesligového Lipska za 60 miliónov eur. Barcelona mala problém s jeho registráciou už vtedy, napokon sa ho podarilo zapísať na súpisku len do 31. decembra 2024 s 80 percentami výplaty zraneného obrancu Andreasa Christensena. Vedenie La Ligy však odmietlo žiadosť klubu o predĺženie registrácie do konca sezóny a Katalánci neuspeli ani na súde.



Spolu s Olmom nemá platnú registráciu ani Pau Victor a obaja hráči tak chýbali Barcelone v pohárovom dueli proti štvrtoligovému Barbastru (4:0). Figurujú však v kádri na tohtotýždňový domáci superpohár. Barcelona sa v jeho semifinále stretne v stredu s Athleticom Bilbao. Superpohár sa uskutoční v Saudskej Arábii, v druhom semifinále nastúpi vo štvrtok Real Madrid proti RCD Mallorca. Finále je na programe v nedeľu, pripomenula agentúra DPA.



Olmo má v Barcelone platnú zmluvu do roku 2030, no kontrakt obsahuje klauzulu o odchode stredopoliara v prípade, že sa ho nepodarí zaregistrovať. Hráč sa však vyjadril, že chce napriek problémom naďalej zotrvať v katalánskom klube.