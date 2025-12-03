Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Olmo má vykĺbené rameno a Barcelone bude chýbať približne mesiac

Dani Olmo z Barcelony s bolesťami ruky po strelení druhého gólu svojho tímu počas futbalového zápasu španielskej La Ligy medzi Barcelonou a Atleticom de Madrid v Barcelone, Španielsko, v utorok 2. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Dvadsaťsedemročný hráč sa poranil v utorkovom zápase La Ligy proti Atleticu Madrid. V 65. minúte strelil víťazný gól na 2:1 a z trávnika odišiel krátko na to. Barcelona napokon vyhrala 3:1.

Autor TASR
Barcelona 3. decembra (TASR) - Španielsky futbalový stredopoliar Dani Olmo má vykĺbené rameno a svojim spoluhráčom z FC Barcelona bude chýbať približne mesiac. Španielsky klub to v stredu oznámil v oficiálnom vyhlásení.

Dvadsaťsedemročný hráč sa poranil v utorkovom zápase La Ligy proti Atleticu Madrid. V 65. minúte strelil víťazný gól na 2:1 a z trávnika odišiel krátko na to. Barcelona napokon vyhrala 3:1. „Olmo si počas včerajšieho zápasu proti Atleticu Madrid vykĺbil ľavé rameno. Po vykonaných testoch sme zvolili konzervatívnu liečbu. Približná doba rekonvalescencie je jeden mesiac,“ citovala z vyhlásenia „blaugranas“ agentúra AFP.
