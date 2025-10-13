< sekcia Šport
Olmo utrpel zranenie lýtka a pravdepodobne zmešká El Clasico
Španielsky reprezentant pred pár dňami opustil kemp národného tímu a vynechal sobotný zápas kvalifikácie na MS 2026 proti Gruzínsku (2:0).
Autor TASR
Barcelona 13. októbra (TASR) - Futbalistom FC Barcelona bude približne dva týždne chýbať Dani Olmo. Dvadsaťsedemročný ofenzívny stredopoliar utrpel zranenie lýtka a pravdepodobne sa nestihne zotaviť do nadchádzajúceho El Clasica, ktoré je na programe na budúcu nedeľu 26. októbra.
Španielsky reprezentant pred pár dňami opustil kemp národného tímu a vynechal sobotný zápas kvalifikácie na MS 2026 proti Gruzínsku (2:0). „Má svalové zranenie v ľavom lýtku bez postihnutia spojivového tkaniva,“ citovala z vyhlásenia Barcelony agentúra AFP.
Španielsky reprezentant pred pár dňami opustil kemp národného tímu a vynechal sobotný zápas kvalifikácie na MS 2026 proti Gruzínsku (2:0). „Má svalové zranenie v ľavom lýtku bez postihnutia spojivového tkaniva,“ citovala z vyhlásenia Barcelony agentúra AFP.