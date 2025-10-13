Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Olmo utrpel zranenie lýtka a pravdepodobne zmešká El Clasico

Na archívnej snímke z 5. októbra 2025 futbalista Barcelony Dani Olmo (vpravo) a hráč FC Sevilla Batista Mendy (vľavo) bojujú o loptu v zápase španielskej La Ligy FC Sevilla - FC Barcelona v Seville. Futbalisti Španielska sa v nadchádzajúcich zápasoch kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta proti Gruzínsku a Bulharsku musia zaobísť bez služieb Daniho Olma. Dvadsaťsedemročného ofenzívneho stredopoliara FC Barcelona vyradilo z hry svalové zranenie na ľavej nohe. Foto: TASR/AP

Španielsky reprezentant pred pár dňami opustil kemp národného tímu a vynechal sobotný zápas kvalifikácie na MS 2026 proti Gruzínsku (2:0).

Barcelona 13. októbra (TASR) - Futbalistom FC Barcelona bude približne dva týždne chýbať Dani Olmo. Dvadsaťsedemročný ofenzívny stredopoliar utrpel zranenie lýtka a pravdepodobne sa nestihne zotaviť do nadchádzajúceho El Clasica, ktoré je na programe na budúcu nedeľu 26. októbra.

Španielsky reprezentant pred pár dňami opustil kemp národného tímu a vynechal sobotný zápas kvalifikácie na MS 2026 proti Gruzínsku (2:0). „Má svalové zranenie v ľavom lýtku bez postihnutia spojivového tkaniva,“ citovala z vyhlásenia Barcelony agentúra AFP.
