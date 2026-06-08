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Olomouc angažoval slovenského útočníka Spodniaka

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Na snímke Marc-Olivier Roy (Michalovce), Samuel Takáč (Slovan)Tomáš Královič (obaja Slovan), Matúš Spodniak (Michalovce) a brankár Henri Kiviaho (Slovan) počas zápasu 22. kola Tisport ligy HC Slovan Bratislava – HK Dukla Michalovce 23. novembra 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Líder ofenzívy HK Dukla Michalovce v sezóne 2025/26 sa stretne v nasledujúcom ročníku v jednom tíme s krajanom Rayenom Petrovickým.

Autor TASR
Olomouc 8. júna (TASR) - Slovenský hokejista Matúš Spodniak bude vo svojej kariére pokračovať v českej extralige, kde si oblečie dres HC Olomouc. Líder ofenzívy HK Dukla Michalovce v sezóne 2025/26 sa stretne v nasledujúcom ročníku v jednom tíme s krajanom Rayenom Petrovickým.

Olomoucký klub zverejnil informáciu o angažovaní Spodniaka na svojom facebookovom profile. „Matúš mal veľmi dobrú sezónu v Michalovciach. Zaujal nás svojim dôrazom v predbránkovom priestore, z ktorého dal veľa gólov. Sľubujeme si od neho, že nám pomôže v produktivite,“ uviedol tréner Petr Svoboda.

Spodniak sa vlani vrátil na Slovensko po 11 rokoch. Mládežnícke kategórie aj štart profesionálnej kariéry absolvoval v USA a v zámorí si zahral v univerzitnej NCAA, ale aj v ECHL a AHL. V drese Michaloviec strelil v uplynulom ročníku Tipsport ligy 24 gólov v základnej časti, ku ktorým pridal 11 asistencií. V play off mal bilanciu 5+2. Po klubovej sezóne dostal od trénera Vladimíra Országha pozvánku do slovenskej reprezentácie, ale v jej drese neodohral žiadny duel pre zdravotné problémy.
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