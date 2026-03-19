Olomouc prehral osemfinálovú odvetu v Mainzi 0:2 a vypadol
Autor TASR
Bratislava 19. marca (TASR) - Futbalisti Sigmy Olomouc nepostúpili do štvrťfinále Konferenčnej ligy. Vo štvrtkovej osemfinálovej odvete prehrali na pôde favorizovaného Mainzu 0:2, úvodný duel sa skončil bezgólovou remízou. Triumf nemeckého tímu zariadili Stefan Posch a Armindo Sieb.
Olomouc figuroval v pozícii slabšieho a za stavu 0:1 mu nepomohlo vylúčenie Pétra Barátha, ktorý videl druhú žltú kartu. O necelých šesť minút nato totiž víťazstvo domácich spečatil Sieb. V drese českého tímu odohral celý zápas slovenský obranca Matúš Malý, jeho krajan Matúš Hruška sedel v roli náhradného brankára na lavičke.
Z postupu sa tešili grécke Atény, ktoré síce prehrali s Celje 0:2, ale v prvom stretnutí triumfovali vysoko 4:0. Vo štvrťfinále nebude chýbať dvojnásobný finalista súťaže Fiorentina. Tím z metropoly Toskánska vyhral na pôde Rakówu Čenstochová 2:1 a postúpil po celkovom skóre 4:2.
Konferenčná liga - odvety osemfinále:
AEK Atény - NK Celje 0:2 (0:2)
Góly: 13. Iosifov, 42. Požeg Vancaš
/prvý zápas: 4:0, postúpili Atény/
FSV Mainz - Sigma Olomouc 2:0 (0:0)
Góly: 46. Posch, 82. Sieb, ČK: 76. Barath (Olomouc) po 2. ŽK
/M. Malý odohral celý zápas, M. Hruška (obaja Olomouc) sedel na lavičke náhradníkov/
/prvý zápas: 0:0, postúpil Mainz/
Raków Čenstochová - AC Fiorentina 1:2 (0:0)
Góly: 46. Struski - 69. Ndour, 90.+8 Pongračič
/prvý zápas: 1:2, postúpila Fiorentina/
