Olomouc prehral s Pardubicami, Macík si dal kuriózny vlastný gól

Liga - 26. kolo:



SK Sigma Olomouc - FK Pardubice 0:2 (0:1)



Góly: 32. MACÍK (vl.), 90.+1 Zlatohlávek



/M. Macík a J. Chvátal odohrali celý zápas D. Ventúra hral do 46. minúty - V. Budinský bol na lavičke/





Bohemians Praha 1905 - FK Jablonec 2:0 (2:0)



Góly: 22. Beran, 40. Hůlka



/E. Prekop odohral za domácich celý zápas/





FC Viktoria Plzeň - FC Slovan Liberec 1:3 (0:0)



Góly: 68. Metsoko - 64. Chaluš, 69. a 79. Kulenovič



/M. Tvrdoň bol na lavičke - L. Tupta hral do 57. minúty/





Slovácko - Slavia Praha 1:3 (1:2)



Góly: 40. Vecheta - 29. Provod, 44. a 56. Jurečka



/P. Blahút odohral celý zápas - M. Tomič hral od 83. minúty/

Praha 30. marca (TASR) - Futbalisti Slavie Praha zvíťazili na ihrisku Slovácka 3:1 v sobotňajšom zápase 26. kola českej ligy. Bolo to pre nich tretie víťazstvo po sebe, po ktorom figurovali na prvom mieste tabuľky s dvojbodovým náskokom na Spartu Praha. Tú však v nedeľu čakala dohrávka kola na ihrisku posledného tímu tabuľky Českých Budějovíc.Hráči FC Slovan Liberec zvíťazili na ihrisku FC Viktoria Plzeň 3:1. Pre domácich bola prvá prehra po 12 súťažných zápasoch, resp. od 12. novembra. Slovenský útočník v službách Liberca Ľubomír Tupta hral do 57. minúty.Futbalisti FK Pardubice zvíťazili na ihrisku SK Sigma Olomouc 2:0. V bránke domácich odchytal celý zápas Matúš Macík, ktorý si v 32. minúte strelil vlastný gól po tom, čo nespracoval prihrávku od spoluhráča. Pre Pardubice to bolo prvé víťazstvo po štyroch prehrách.Sériu bez víťazstva ukončili aj hráči Bohemians triumfom nad FK Jablonec 2:0.Dočkali sa ho po šiestich zápasoch, z ktorých päť remizovali. Slovenský útočník v tíme domácich Erik Prekop odohral celý duel.