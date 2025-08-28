< sekcia Šport
Olomouc s Hruškom a Hukom neodvrátil prehru s Malmö
Prehru 0:3 z úvodného zápasu nedokázala zvrátiť Sigma Olomouc, ktorá v domácej odvete podľahla Malmö FF 0:2.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 28. augusta (TASR) - Futbalisti dánskeho FC Midtjylland vyhrali aj odvetný zápas play off Európskej ligy na pôde KuPS Kuopio a postúpili do hlavnej fázy súťaže. Vo štvrtok zvíťazili 2:0, spečatili domáci triumf 4:0 a fínskeho súpera poslali do hlavnej fázy Konferenčnej ligy. Ten strávil väčšinu zápasu v početnej nevýhode po vylúčení obrancu Arttua Lötjönena.
Prehru 0:3 z úvodného zápasu nedokázala zvrátiť Sigma Olomouc, ktorá v domácej odvete podľahla Malmö FF 0:2. Držitelia Českého pohára boli do play off nasadení, ale nakoniec si zahrajú Konferenčnú ligu. Celú odvetu odchytal slovenský brankár Matúš Hruška a v obrane bol jeho krajan Tomáš Huk. Ten obdržal v 55. minúte žltú kartu.
Tretiu najvyššiu európsku pohárovú súťaž si zahrá aj turecký Samsunspor so slovenským obrancom Ľubomírom Šatkom. Jeho tím remizoval vo štvrtok s Panathinaikosom Atény 0:0 po úvodnej prehre 1:2 na pôde súpera.
odveta play off EL:
Samsunspor - Panathinaikos Atény 0:0
/Ľ. Šatka (Samsunspor) odohral celý zápas/
/prvý zápas: 1:2, Panathinaikos postúpil/
Sigma Olomouc - Malmö FF 0:2 (0:0)
Góly: 62. Gudjohnsen, 90.+1 Ekong
/M. Hruška odchytal celý zápas, T. Huk odohral celý zápas a dostal ŽK, J. Chvátal (všetci Olomouc) nastúpil v 84. minúte/
/prvý zápas: 0:3, postúpilo Malmö/
KuPS Kuopio - FC Midtjylland 0:2 (0:0)
Góly: 51. Brumado (z 11 m), 54. Simsir, ČK: 38. Lötjönen (KuPS)
/prvý zápas: 0:4, Midtjylland postúpil do hlavnej fázy EL/
