< sekcia Šport
Olomouc s Hukom zvíťazil nad Celje 2:1, Mainz prvýkrát zaváhal
Olomouc má na konte sedem bodov, hráči Celje stratili prvé body (9 b.).
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Futbalisti Sigmy Olomouc vybojovali druhé víťazstvo v tohtosezónnej edícii Konferenčnej ligy. V 4. kole ligovej fázy zdolali doma slovinský NK Celje 2:1 vďaka dvom gólom Ahmada Ghaliho. Slovenský obranca Tomáš Huk odohral za český klub na stopérskom poste celý zápas, jeho krajania Matúš Hruška a Matúš Malý sledovali duel z lavičky náhradníkov. Olomouc má na konte sedem bodov, hráči Celje stratili prvé body (9 b.).
To isté platí aj o nemeckom Mainzi. Bundesligista po sérii troch víťazstiev vo štvrtok prehral na pôde Universitatey Craiova 0:1. Suverénne si počínal Raków Čenstochová, zástupca poľskej Ekstraklasy si poradil s Rapidom Viedeň 4:1. Hetrikom sa v domácom drese blysol guinejský útočník Lamine Diaby-Fadiga. Rakúsky tím tak stále čaká na prvé body v súťaži.
Konferenčná liga - 4. kolo ligovej fázy:
AZ Alkmaar – FC Shelbourne 2:0 (0:0)
Góly: 70. de Wit, 87. I. Jensen
Hamrun Spartans – Lincoln Red Imps 3:1 (0:0)
Góly: 65. El Fanis, 74. Smajlagič, 90.+2 Čorič – 57. B. Lopes, ČK: 79. Polito - 63. Torrilla
Lech Poznaň – FC Lausanne-Sport 2:0 (0:0)
Góly: 67. Ismaheel, 90.+5 Agnero
AC Omonia Nikózia – FK Dynamo Kyjev 2:0 (1:0)
Góly: 34. Semedo (z 11 m), 59. Neophytou
Raków Čenstochová – Rapid Viedeň 4:1 (2:0)
Góly: 40., 51. a 53. Diaby-Fadiga, 27. Brunes (z 11 m) - 75. Antiste
SK Sigma Olomouc – NK Celje 2:1 (2:1)
Góly: 8. a 42. Ghali – 29. Vidovič
/T. Huk odohral celý zápas, M. Hruška, M. Malý /všetci Olomouc) na lavičke/
Zrinjski Mostar - BK Häcken 2:1 (0:0)
Góly: 78. Čuže, 82. Bilbija - 40. S. Andersen
Universitatea Craiova – 1. FSV Mainz 05 1:0 (0:0)
Gól: 67. Al Hamlawi (z 11 m)
To isté platí aj o nemeckom Mainzi. Bundesligista po sérii troch víťazstiev vo štvrtok prehral na pôde Universitatey Craiova 0:1. Suverénne si počínal Raków Čenstochová, zástupca poľskej Ekstraklasy si poradil s Rapidom Viedeň 4:1. Hetrikom sa v domácom drese blysol guinejský útočník Lamine Diaby-Fadiga. Rakúsky tím tak stále čaká na prvé body v súťaži.
Konferenčná liga - 4. kolo ligovej fázy:
AZ Alkmaar – FC Shelbourne 2:0 (0:0)
Góly: 70. de Wit, 87. I. Jensen
Hamrun Spartans – Lincoln Red Imps 3:1 (0:0)
Góly: 65. El Fanis, 74. Smajlagič, 90.+2 Čorič – 57. B. Lopes, ČK: 79. Polito - 63. Torrilla
Lech Poznaň – FC Lausanne-Sport 2:0 (0:0)
Góly: 67. Ismaheel, 90.+5 Agnero
AC Omonia Nikózia – FK Dynamo Kyjev 2:0 (1:0)
Góly: 34. Semedo (z 11 m), 59. Neophytou
Raków Čenstochová – Rapid Viedeň 4:1 (2:0)
Góly: 40., 51. a 53. Diaby-Fadiga, 27. Brunes (z 11 m) - 75. Antiste
SK Sigma Olomouc – NK Celje 2:1 (2:1)
Góly: 8. a 42. Ghali – 29. Vidovič
/T. Huk odohral celý zápas, M. Hruška, M. Malý /všetci Olomouc) na lavičke/
Zrinjski Mostar - BK Häcken 2:1 (0:0)
Góly: 78. Čuže, 82. Bilbija - 40. S. Andersen
Universitatea Craiova – 1. FSV Mainz 05 1:0 (0:0)
Gól: 67. Al Hamlawi (z 11 m)