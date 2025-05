Olomouc sa raduje, Sparta sezónu nezachránila, Friis: Zložili sme sa

Olomouc 15. mája (TASR) - Futbalisti Sigmy Olomouc zdvihli len druhýkrát v histórii nad hlavy trofej pre víťaza Českého pohára. V stredajšom finále si poradili s trápiacou sa Spartou Praha 3:1 a v klube oprávnene vypukla eufória. Na strane pražského celku sa hovorilo o nehodnom výkone.



Sigmu poslal v 4. minúte do vedenia Filip Zorvan. Ten istý hráč zvýšil v 45. minúte a v nadstavenom čase prvého polčasu ešte stihol na 3:0 upraviť Matej Mikulenka. Po hodine hry iba skorigoval Albion Rrahmani z pokutového kopu. Olomouc sa tešil zo zisku pohára po 13 rokoch a zaistil si účasť v predkolách Európskej ligy. V prípade neúspechu si v budúcej sezóne s istotou zahrá v hlavnej fáze Konferenčnej ligy. „Cítim veľkú eufóriu, obrovskú radosť zdieľanú s celým mužstvom vrátane realizačného tímu, ktorý odvádza úžasnú prácu. Jednoducho niečo neopísateľné,“ uviedol po zápase tréner tímu Tomáš Janotka.



Štyridsaťtriročný kouč získal v roku 2012 pohár ako hráč, vtedy Olomouc zdolal taktiež Spartu 1:0. „Tím bol rovnako ako teraz podceňovaný, nebol favorit, a napriek tomu to dotiahol do víťazného konca. Z ihriska a z lavičky to ale vidíte inak. Ako tréner môžem chlapcov nejako ovplyvniť, napríklad tým, že ich motivujem. To je na nezaplatenie. Zdôrazňoval som im hlavne, že nič nie je nemožné, že sa môžu stať klubovými legendami. Že môžu vybojovať druhú pohárovú trofej, klub nič iné nemá,“ dodal Janotka pre portál sport.cz.



Hrdinom domáceho mužstva sa stal 29-ročný Zorvan, ktorý sa proti Sparte presadil vo všetkých troch vzájomných dueloch tejto sezóny. „S top súpermi sa mi hrá oveľa lepšie ako s tými papierovo slabšími. Viac sa na nich vyhecujem a tiež si viac verím. Doteraz ma ale strašne mrzela penalta, ktorú som proti Sparte v marci nepremenil. Mohli sme vtedy vyhrať, ale nakoniec sme vyšli naprázdno. Až teraz sa nám to vrátilo, keď sme ju zdolali v tom dôležitejšom zápase. A som šťastný, že som k tomu prispel. Máme pohár, zdvíhame ho nad hlavy doma, a to je úžasné,“ radoval sa ofenzívny stredopoliar.



Sparta šla do finále s vidinou zachrániť nevydarený ročník aspoň ziskom pohára. Napokon si však pripísala štvrtú prehru v rade a prvýkrát od roku 2022 zakončí sezónu bez trofeje. „Zodpovední sme za to všetci. Keď hráte finále a po polčase prehrávate 0:3, je to strašné. Zložili sme sa, bolo to strašidelné. Toto sa nemôže stávať. Dostali sme sa do situácie, že sme boli nútení robiť veci, ktoré nám nie sú vlastné. Ale prvý polčas bol jednoducho strašný,“ konštatoval po stretnutí tréner Lars Friis.



Dve kolá pred koncom českej ligy patrí „rudým“ štvrtá priečka, len o dva body pred rozbehnutým Jabloncom. O účasť v Európe tak ešte budú musieť zabojovať, v tejto sezóne sa pritom predstavili v ligovej fáze Ligy majstrov. V závere ročníka vycestujú do Ostravy a doma potom budú chcieť oplatiť prehru Olomoucu. „Máme pred sebou dlhú cestu domov. Teraz musíme dobiť energiu. Najskôr musíme zistiť, kto bude na nedeľu pripravený, kto nie, kto má nejaké zranenie. Tím bude mať fyzické aj psychické šrámy. Potom budeme trénovať. Budeme sa chcieť čo najlepšie pripraviť. Musíme vyhrať,“ dodal dánsky kormidelník.



V dôsledku zranenia cez polčasovú prestávku striedal slovenského krídelníka Lukáša Haraslína. V bránke sa predstavil jeho krajan Jakub Surovčík, ktorý v pohári chytal od osemfinále. „O každej pozícii v zostave diskutujeme. Nie je to tak, že jednoducho vyberiete jedenásť hráčov. Diskutovali sme o tom aj tentoraz, ale konečné rozhodnutie bolo na mne. Bola to moja zodpovednosť. Rozhodol som sa, že bude chytať Surovčík,“ odpovedal Friis na otázku, prečo medzi tri žrde nepostavil brankársku jednotku Petra Vindahla. Zo Slovákov do finále zasiahol aj obranca Juraj Chvátal, ktorý nastúpil za domácich v 70. minúte.