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Olomouc zvíťazil nad Banskou Bystricou 2:1 v prípravnom stretnutí

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Na archívnej snímke Sigma Olomouc. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na trávniku v Slatiniciach skóroval v ich drese navrátilec Róbert Polievka.

Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Futbalisti nováčika Niké ligy MFK Dukla Banská Bystrica prehrali v prípravnom stretnutí pred novou sezónou so Sigmou Olomouc 1:2. Na trávniku v Slatiniciach skóroval v ich drese navrátilec Róbert Polievka.



Niké liga - príprava:

SK Sigma Olomouc - MFK Dukla Banská Bystrica 2:1 (1:0)

Góly: 45.+1. Ghali, 51. Tkáč - 50. Polievka



MFK Ružomberok - MFK Zvolen 3:3 (2:1)

Góly: 1. Huna, 40. Tučný, 46. Jevoš - 22. Daničič, 51. Izuakor, 84. Onuoha



Lech Poznaň - FK Železiarne Podbrezová 3:1 (1:0)

Góly: 23. Gmur, 58. Dudek, 83. Rodriguez - 60. Silagadze



Vasas Budapešť - KFC Komárno 3:1 (0:1)

Góly: 50. Baráth, 67. Rado (z 11 m), 78. Iyinbor - 17. Šimko




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