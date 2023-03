Olsbuová Röiselandová vyhrala šprint SP, Bátovská Fialková 51.

7. kolo SP v Novom Měste na Morave:



1. Marte Olsbuová Röiselandová 19:28,4 min (0), 2. Ingrid Landmark Tandrevoldová (obe Nór.) +20,5 s (1), 3. Anais Chevalierová-Bouchetová (Fr.) +29,3 (1), 4. Dorothea Wiererová (Tal.) +35,4 (1), 5. Vanessa Voigtová +36,7 (0), 6. Denise Herrmannová-Wicková (obe Nem.) +38,5 (1), 7. Lisa Theresa Hauserová (Rak.) +38,6 (0), 8. Lisa Vittozziová (Tal.) +40,1 (1), 9. Julia Simonová (Fr.) +42,3 (1), 10. Lena Häckiová-Grossová (Švaj.) +42,9 (1), ... 51. Paulína BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ +2:07,1 (4), 53. Ivona FIALKOVÁ +2:08,4 (3), 59. Zuzana REMEŇOVÁ +2:17,2 (1), 74. Mária REMEŇOVÁ (všetky SR) +3:13,1



Nové Město na Moravě 3. marca (TASR) - Nórska biatlonistka Marte Olsbuová Röiselandová triumfovala v šprinte Svetového pohára v Novom Měste na Morave. V piatkových pretekoch predviedla čistú streľbu a do cieľa prišla v čase 19:28,4 minúty. Druhá skončil jej krajanka Ingrid Landmark Tandrevoldová s jednou chybou a mankom 20,5 sekundy a tretia finišovala Francúzka Anais Chevalierová-Bouchetová (+29,3 s). Zo štvorice Sloveniek skončila najlepšie až na 51. mieste Paulína Bátovská Fialková, ktorá nesklopila štyri terče a mala manko 2:07,1 minúty.Tridsaťdvaročná Röiselandová doteraz nevyhrala ani jedny preteky v prebiehajúcej sezóne SP, počas ktorej ju trápili zdravotné problémy. Pred majstrovstvami sveta však našla formu a v Pokljuke získala tri medaily. V dobrých výkonoch pokračovala aj v českom stredisku, keď bez zaváhaní zvládla obe strelecké položky a predviedla tretí najrýchlejší beh. Na trati bola o 12 sekúnd lepšia jej krajanka Tandrevoldová, no tá musela ísť po ležke na jedno trestné kolo. Chevalierová-Bouchetová mala rovnakú bilanciu a v cieli ešte o deväť sekúnd pomalší čas. Talianka Dorothea Wiererová skončila taktiež s jednou chybou na štvrtej priečke, za ňou sa umiestnila bezchybná Nemka Vanessa Voigtová. Domáca favoritka Markéta Davidová sa od úvodu vrhla do pretekov a českým fanúšikom chcela predviesť čo najlepší výkon. Na ležku prišla vo výbornom čase a za mohutného povzbudzovania sklopila rýchlo prvé štyri terče, posledný jej však nepadol. Jeden minula aj na stojke a nemohla pomýšľať na prvú desiatku. Prekvapujúco zle strieľali švédske sestry Hanna a Elvira Öbergové, obe na úvodnej položke minuli trikrát a boj o pódium sa pre ne skončil.Z kvarteta Sloveniek vyrazila na trať ako prvá Paulína Bátovská Fialková, bežecky sa držala s najlepšími, no po dvoch chybách na prvej položke zhasla nádej na top výsledok. Ďalšie dve rany jej ušli aj na stojke a tak obsadila až 51. miesto s mankom 2:07,1 min. "povedala Bátovská Fialková pre RTVS ešte počas pretekov.Jej sestra Ivona zvládla ležku bezchybne a priebežne bola dokonca dvanásta, ale opäť jej nevyšla stojka a po troch chybách to stačilo len na 53. miesto. Sestry na body nedosiahli, no do sobotnej stíhačky sa obe prebojovali. Mária Remeňová mala bilanciu 0-2 a obsadila 74. miesto (+3:13,1 min). Jej sestra Zuzana, ktorá štartovala až z 85. miesta, minula jeden terč na stojke a s mankom 2:17,2 min obsadila 59. pozíciu a tesne sa dostala do stíhačky.