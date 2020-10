Olsson chce pred odchodom do dôchodku zmeniť európske súťaže

Štokholm 9. októbra (TASR) - Švédsky funkcionár Lars-Christer Olsson chce tesne pred povinným odchodom do dôchodku otvoriť na pôde Európskej futbalovej únie (UEFA) otázku zmien v kontinentálnych klubových súťažiach. Olsson je dlhoročným bojovníkom proti predstaviteľom najsilnejších futbalových líg, ktoré sa snažia obmedziť možnosti postupu do Ligy majstrov pre kluby z menej významných európskych líg.



Bývalý generálny sekretár UEFA chce, aby sa štruktúra európskych súťaží zmenila od sezóny 2024/25. Jeho mandát vyprší v marci a pre vysoký vek už do výkonného výboru UEFA nebude môcť kandidovať. Správu priniesla AP.