Olympiakos kontumačne prehral derby s Panathinaikosom

Atény 30. októbra (TASR) - Grécky športový súd v pondelok rozhodol o kontumačnom víťazstve futbalového Panathinaikosu na pôde Olympiakosom Pireus (3:0). Minulotýždňové derby sa nedohralo po tom, čo rozcvičujúceho sa hráča hostí Juankara trafila svetlica. Domáci tak prišli o vedenie v tabuľke a chcú podniknúť všetky právne kroky na zrušenie trestu.



Stretnutie bolo zastavené v 53. minúte za stavu 1:1. Obranca Panathinaikosu po zásahu spadol na zem a hráči sa stiahli do šatní. Podľa prvotnej správy lekár nezistil žiadne vonkajšie zranenia, neskôr však u 33-rošného Španiela odhalil dočasnú stratu sluchu. Olympiakos navyše inkasoval ďalšie tresty v podobe odobrania jedného bodu a nasledujúcich dvoch domácich zápasov pred prázdnymi tribúnami. V dôsledku incidentu tak išiel do vedenia tabuľky Panathinaikos práve na úkor Olympiakosu.



"Čelíme dobre organizovanému pokusu zasahovať do súťaže. Olympiakos bol potrestaný nespravodlivým a úplne nesprávnym rozhodnutím. Sme si istí, že sa to skončí odvolaním, inak bude liga na tenkom ľade," citovala z vyhlásenia potrestaného klubu agentúra AP.