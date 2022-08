Olympiakos Pireus vymenil pred dvojzápasom so Slovanom trénera

Atény 1. augusta (TASR) - Grécky futbalový klub Olympiakos Pireus, najbližší súper ŠK Slovan Bratislava v európskych súťažiach, pristúpil len tri dni pred vzájomným stretnutím k výmene trénera. Odvolaného Portugalca Pedra Martinsa vystriedal v pondelok Carlos Corberan.



Tridsaťdeväťročný Španiel bol v minulosti asistent Marcela Bielsu v Leedsi United a dva roky koučoval Huddersfield Town v druhej najvyššej anglickej súťaži. V predchádzajúcej sezóne ho priviedol do finále play off o postup do Premier League, kde podľahol Nottinghamu Forest 0:1.



Päťdesiatdvaročný Martins pôsobil v Pireu od roku 2018. Mužstvo doviedol k trom ligovým titulom za sebou (2020 až 2022) a jednému triumfu v Gréckom pohári (2020). Absolvoval 221 duelov s bilanciou 143 víťazstiev, 41 remíz a 37 prehier. Stoličku mu zlomila minulotýždňová prehra v domácej odvete 2. predkola Ligy majstrov s izraelským tímom Maccabi Haifa 0:4. Informovala o tom agentúra AFP.



Olympiakos privíta Slovan v úvodnom zápase 3. predkola Európskej ligy vo štvrtok o 21.00 SELČ, odveta v Bratislave je na programe 11. augusta o 20.30 h.