Olympiakos vyradil Aston Villu a vo finále si zahrá proti Fiorentine

sumár - odvetný zápas semifinále EKL:



Olympiakos Pireus - Aston Villa 2:0 (1:0)



Góly: 10. a 79. El Kaabi. ŽK: Rodinei, Podence, Quini, Duran - Luiz, Iroegbunam. Rozhodovali: Zwayer - Lupp, Achmüller (všetci Nem.)



Olympiakos: Tzolakis – Rodinei, Retsos, Carmo, Quini (77. Apostolopoulos)– Hezze, Iborra (73. Horta), Chiquinho – Podence (63. Masouras), El Kaabi, Fortounis



Aston Villa: Martinez – Cash (86. Hayden), Torres, Konsa, Carlos (66. Iroegbunam), Digne (86. Munroe) – Diaby (58. Duran), McGinn, Luiz, Bailey (86. Kellyman) – Watkins



/prvý zápas 4:2, Olympiakos postúpil do finále/

Bratislava 10. mája (TASR) - Futbalisti Olympiakosu Pireus postúpili do finále Európskej konferenčnej ligy. Najúspešnejší grécky klub zdolal vo štvrtkovej odvete anglickú Aston Villu 2:0 a v súčte oboch duelov triumfoval presvedčivo 6:2. Olympiakos si zahrá finále v pohárovej Európe prvýkrát v histórii, v Aténach v ňom vyzve taliansku Fiorentinu (29. mája).Olympiakos si priniesol na domácu "horúcu" pôdu sľubný dvojgólový náskok. Ešte väčší pokoj pridal gréckemu zástupcovi otvárací presný zásah, ktorý zaznamenal v 10. minúte Ayoub El Kaabi. Marocký útočník zohral významnú úlohu v prvom stretnutí na ihrisku vo Villa Parku, kde zaknihoval hetrik. Domáci predviedli peknú kombináciu, na konci ktorej zakončoval El Kaabi po spätnej prihrávke Quiniho do odkrytej brány. Hostia mali v priebehu prvého dejstva výraznú prevahu v držaní lopty (75:25), no väčšiu šancu si vypracovali až v závere polčasu. Zo strednej vzdialenosti vystrelil Leon Bailey a jeho prudkú strelu vyrazil brankár Konstantinos Tzolakis. Aston Villa si nedokázala v priebehu druhého dejstva vypracovať dostatočný tlak, aby preklopila momentum hry na svoju stranu. Definitívne zlomil odpor hostí v 79. minúte druhým gólom v zápase a v piatym v dvojzápase El Kaabi.Finálový duel EKL je na programe 29. mája na štadióne Agia Sophia, ktorý je domovom AEK Atény. Olympiakos tak čaká prakticky "domáce" finále, keďže Pireus je vzdialený od hlavného mesta Grécka iba približne 15 km.