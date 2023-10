Olympijská šampiónka Rettonová je v kritickom stave v nemocnici

Los Angeles 11. októbra (TASR) - Olympijská šampiónka v gymnastickom viacboji z roku 1984 Mary Lou Rettonová leží v kritickom stave v texaskej nemocnici so zriedkavou formou zápalu pľúc. Informovala o tom jej dcéra s tým, že bývalá úspešná reprezentantka USA bojuje o svoj život.



"Moja úžasná mama Mary Lou má veľmi zriedkavú formu zápalu pľúc a bojuje o život. Nemôže sama dýchať. Už je vyše týždňa na jednotke intenzívnej starostlivosti. Z rešpektu k nej a jej súkromiu neprezradím všetky podrobnosti," napísala jej dcéra McKenna Kelleyová na sociálnej sieti a uviedla, že Rettonová nemá zdravotné poistenie. Založila preto finančnú zbierku s cieľom získať 50-tisíc dolárov na pokrytie liečebných nákladov matky. "Čokoľvek, absolútne čokoľvek, by mojej rodine a mojej mame veľmi pomohlo."



Päťdesiatpäťročná Rettonová sa na OH 1984 v Los Angeles stala prvou Američankou, ktorá získala zlato vo viacboji. K tomu pridala aj dve strieborné a dve bronzové medaily. V roku 1997 ju uviedli do Medzinárodnej gymnastickej siene slávy. Informovala agentúra AFP.