Olympijská šampiónka ukončila plaveckú kariéru vo veku 25 rokov

Austrálčanka Ariarne Titmusová pózuje so zlatou medailou po víťazstve vo finále žien na 400 metrov voľný spôsob na Letných olympijských hrách 2024, v sobotu 27. júla 2024 v Nanterre vo Francúzsku. Foto: TASR/AP

Titmusová vyhrala zlatú medailu v disciplíne 400 m voľný spôsob na olympiádach v Tokiu aj v Paríži.

Autor TASR
Sydney 16. októbra (TASR) - Štvornásobná olympijská šampiónka Ariarne Titmusová vo štvrtok oznámila svoj koniec plaveckej kariéry. Dvadsaťpäťročná Austrálčanka označila tento krok za ťažké rozhodnutie. Titmusová nesúťažila od predošlých OH v Paríži, počas prestávky avizovala svoj návrat pred hrami v Los Angeles 2028, no svoje rozhodnutie prehodnotila.

Titmusová vyhrala zlatú medailu v disciplíne 400 m voľný spôsob na olympiádach v Tokiu aj v Paríži. Svetový rekord v nej stratila na začiatku tohto roka po tom, čo ho pokorila kanadská hviezda Summer McIntoshová. „Bolo to naozaj ťažké rozhodnutie, ale som s ním spokojná. Plávanie som vždy milovala, bola to moja vášeň už od detstva. Počas prestávky od športu, ktorú som si vzala, som si uvedomila, že sú dôležitejšie veci v mojom živote ako plávanie. To je v poriadku,“ citovala Titmusovú agentúra AFP.

Pod piatimi kruhmi získala celkovo osem medailí, z toho šesť individuálnych a dve v štafete na 4x200 m v.sp. Stále zostáva v platnosti jej svetový rekord v disciplíne 200 m v.sp. „Vždy som mala úmysel vrátiť sa. Nikdy som si nemyslela, že Paríž bude moja posledná olympiáda,“ dodala Titmusová, ktorá zakončila profesionálnu kariéru s 33 medailami z rôznych medzinárodných súťaží.
